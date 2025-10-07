Россиянина признали лучшим левым нападающим в истории «Миннесоты»

Российский нападающий Кирилл Капризов признан лучшим левым нападающим в истории клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» по итогам опроса болельщиков, проведенного изданием The Athletic.

Фанаты выбирали символическую сборную за все время существования клуба, в команду вошли 12 форвардов (по четыре левых, центральных и правых), шесть защитников и два вратаря. Капризов набрал 14 049 голосов и занял первое место среди левых нападающих, вторым стал Зак Паризе (8 376), также в четверку попали Брайан Ролстон (3 518) и Эндрю Брюнетт (3 086).

Также в символическую сборную по итогам голосования включены нападающие Микко Койву, Йоэль Эрикссон Эк, Эрик Стаал, Уэс Уолц, Мариан Габорик, Мэтт Болди, Матс Цуккарелло, Кевин Фиала, защитники Джаред Сперджон, Райан Сутер, Брент Бернс, Йонас Бродин, Брок Фабер, Мэтт Дамба, голкиперы Никлас Бэкстрем и Деван Дубник.

В конце сентября «Миннесота» подписала с 28‑летним Капризовым контракт на восемь лет, соглашение вступит в силу в сезоне‑2026/27. По этому соглашению Капризов получит 136 миллионов долларов, а среднегодовая зарплата россиянина составит 17 миллионов. Оба показателя — рекордные для лиги.

Капризов дебютировал в НХЛ в сезоне‑2020/21. Всего в лиге он провел 319 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 386 очков (185 шайб и 201 результативная передача), в плей‑офф нападающий забросил 15 шайб и отдал шесть передач в 25 играх.