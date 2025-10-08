"Автомобилист" из Екатеринбурга победил в овертайме петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - 2:1.

В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62-я). Горбунов продлил свою результативную серию до шести встреч. У СКА отличился Сергей Сапего (28-я минута).

СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее петербуржцы дважды уступили нижегородскому "Торпедо" (2:5 и 2:3 в овертайме), московскому "Спартаку" (1:3) и ярославскому "Локомотиву" (2:4). Команда Игоря Ларионова занимает седьмую строчку в Западной конференции, набрав 13 очков. В свою очередь "Автомобилист" с 19 баллами идет вторым в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 13 октября примет "Автомобилист", а за три дня до того екатеринбургский клуб встретится на своем льду с омским "Авангардом".