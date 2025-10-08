Защитник «Вегаса» полностью пропустит сезон-2025/2026 НХЛ

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело полностью пропустит сезон-2025/2026 в НХЛ. Ранее стало известно, что 35-летний защитник отказался от операции по реконструкции бедренной кости. Отмечалось, что курс реабилитации даёт положительные результаты. У Пьетранджело осталось два года по контракту с кэпхитом $ 8,8 млн.

Сообщается, что решение принято при согласовании с НХЛ, ассоциацией игроков (NHLPA) и самим хоккеистом. Таким образом, клуб получил право не учитывать контракт Алекса под потолком зарплат.

Пьетранджело провёл 1087 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 637 (148+489) очков.