Овечкин не вошел в топ‑10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в число 10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes за 2025 год.

© Матч ТВ

Отмечается, что форвард оказался в числе лидеров по доходам вне хоккея, которые составили около 5 миллионов долларов.

В десятку из россиян вошел только голкипер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ($15,8 млн — зарплата, $0,1 млн — заработки вне хоккея), занявший шестое место. Второй год подряд рейтинг возглавил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($15,2 млн — зарплата, $5 млн — заработки вне хоккея).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Остон Мэттьюс («Торонто», нападающий) — $20,2 млн ($15,2 млн — зарплата)

2. Натан МакКиннон («Колорадо», нападающий) — $19,1 млн ($16,1 млн — зарплата)

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», нападающий) — $19 млн ($16,5 млн — зарплата)

4. Митчелл Марнер («Вегас», нападающий) — $17 млн ($15 млн — зарплата)

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», нападающий) — $16,5 млн ($10 млн — зарплата)

6. Игорь Шестеркин («Нью‑Йорк Рейнджерс», вратарь) — $15,9 млн ($15,8 млн — зарплата)

7. Сидни Кросби («Питтсбург», нападающий) — $15,3 млн ($9,8 млн — зарплата)

8. Микко Рантанен («Даллас», нападающий) — $15,1 млн ($15 млн — зарплата)

9. Элиас Петтерссон («Ванкувер», нападающий) — $14,8 млн ($14,5 млн — зарплата)

10. Давид Пастрняк («Бостон», нападающий) — $14,5 млн ($12,5 млн — зарплата).

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 шайб.

Новый сезон НХЛ стартует во вторник.