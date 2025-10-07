Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 5:1.

© Чемпионат.com

Концовка матча изобиловала стычками и драками. После матча главные тренеры команд давали интервью в поттрибунном помещении. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил:

«Всё в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей».

После чего Разин сцепился с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым, их драке помешали тренерские штабы команд.

