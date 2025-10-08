В "Металлурге" ждут возвращения Малкина

В магнитогорском "Металлурге" всегда ожидают, что нападающий и воспитанник клуба Евгений Малкин вернется домой после завершения выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

Контракт 39-летнего Малкина с "Питтсбургом" истекает летом следующего года. Он выступает за команду с 2006 года.

"Я уже говорил давно, что Евгения все ждут в Магнитогорске, надеемся на него. Это наша звезда, которая прославляет наш город и клуб. Мы всегда его рады видеть, но, наверное, рановато еще об этом говорить. Сезон в НХЛ только начинается, есть много но", - сказал Бирюков.

Малкин стал первым россиянином, набравшим очки в новом сезоне НХЛ. Он отметился двумя результативными передачами в гостевом матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:0).