Трио игроков «Питтсбург Пингвинз», включающее российского нападающего Евгения Малкина, канадского форварда Сидни Кросби и канадского защитника Криса Летанга, достигло исторического рубежа. Данная тройка одноклубников стала первой группой игроков в истории ведущих четырех профессиональных спортивных лиг Северной Америки, которая провела совместно 20 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Первый матч нового сезона для команды «Питтсбург Пингвинз» завершился выездной победой над соперником, клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», с итоговым счетом 3:0. В ходе этого поединка Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, внеся существенный вклад в успех команды.

Известно, что Малкин, Кросби и Летанг являются частью состава клуба с 2006 года. При этом Кросби, являющийся капитаном команды, имеет более продолжительный стаж выступлений за данный клуб, начиная с 2005 года.

Сидни также установил достижение, равное рекорду НХЛ по продолжительности исполнения обязанностей капитана в одном клубе. Текущий сезон является для него девятнадцатым в этом статусе. Ранее аналогичное количество сезонов в качестве капитана отыграл Стив Айзерман, который на протяжении всей своей карьеры, с 1983 по 2006 годы, представлял клуб «Детройт».

Все трое упомянутых хоккеистов, выступая в составе «Питтсбурга», трижды становились обладателями Кубка Стэнли. Эти победы были одержаны в сезонах 2009, 2016 и 2017 годов.