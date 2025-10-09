Стало известно, когда Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эфире «Матч ТВ» сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов дебютирует за команду в матче против «Торпедо».

Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Торпедо» состоится в пятницу, 10 октября. Игра пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 мск. В начале октября 33‑летний Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона.