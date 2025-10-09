Стало известно, когда Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург»

Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» 10 октября в матче против «Торпедо»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эфире «Матч ТВ» сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов дебютирует за команду в матче против «Торпедо».
Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Торпедо» состоится в пятницу, 10 октября. Игра пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 мск. В начале октября 33‑летний Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона.
— Огонек в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Завтрашняя игра позволяет нам это сделать. У нас 13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдет. Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать, — сказал Разин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».