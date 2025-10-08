Фетисов высказался о 20-м сезоне Евгения Малкина в НХЛ

Фетисов высказался о 20-м сезоне 39-летнего Евгения Малкина в НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением об достижении форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.
39-летний россиянин начал свой 20-й сезон в североамериканской лиге.
«Его самое главное достижение – три Кубка Стэнли c «Питтсбургом», а все остальное – развитие этой истории. Женя Малкин – один из самых выдающихся хоккеистов современности. 20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепное достижение», — сказал Фетисов.
В ночь с 7 на 8 октября «Питтсбург» начал регулярный чемпионат-2025/26 матчем против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Малкин сделал два голевых паса. Этот результат помог форварду добиться необычного достижения: Евгений вышел на третье место в истории клуба по числу ассистов в первом матче сезона. Данную строчку он делит со своим одноклубником (12), вторым является Яромир Ягр (13), лидер — Марио Лемье (14).
Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. За этот год он получит 6,1 млн долларов.
Всего в НХЛ нападающий провел 1214 матчей и набрал 1348 (514+834) очков. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.