СКА может расторгнуть контракт с Голдобиным

‎Комментатор матчей СКА Андрей Шестаков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о результатах армейцах в текущем сезоне КХЛ.

‎

‎На данный момент СКА занимает 9-е место в Западной конференции.

‎

‎— СКА проиграл 4 матча подряд. Как команде преодолеть этот кризис?

‎— Надо работать дальше. Для утешения: финалист прошлого Кубка Гагарина «Трактор» тоже 4 подряд матча проиграл (смеется). Если так сравнивать.

‎

‎— У СКА достаточно много удалений. Как с этим бороться?

‎— Как раз последний матч с «Локомотивом» по удалениям хорошо сыграли. Со «Спартаком» матч был неудачным по удалениям. Последний как раз нормально. У СКА пока большинство не получается, шесть раз было большинство, реализовали только одно с «Локомотивом».

‎

‎— Николай Голдобин не попал в заявку на прошлый матч с «Локомотивом» (2:4). Справедливо ли это?

— Это виднее тренерам. Как я могу сказать справедливо это или нет? По очкам у него все хорошо. Если бы у него было 0+0, то можно было бы сказать. У него 2+6, очки у него есть. Это нормально, он один из лидеров. Это тренерское решение. Главный тренер Игорь Ларионов сказал, что нужна концентрация, он проиграл конкуренцию.

‎

‎— Голдобину дали трехлетний контракт, но он теряет концентрацию. Что думаете по этому поводу?

‎— У нас в КХЛ сейчас пошла такая мода разрывать долгосрочные контракты. У Толчинского был контракт на пять лет, а он через два года отправился. Эти длительные контракты абсолютно клубами не выполняются. Там все официально, неустойка, это все понятно. Говорить, что у него длительный контракт, и он плохо играет, могут спокойно через год расторгнуть контракт.