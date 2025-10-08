Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьет в новом сезоне?

В прошлом сезоне Александр Овечкин побил великий рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. После этого, казалось бы, капитану «Вашингтона» особо и не к чему стремиться в своём, возможно, последнем сезоне в Северной Америке.

Тем не менее Ови близок к тому, чтобы побить ещё целый ряд крутых и великих рекордов НХЛ — от ветеранских до «вечных». Великая восьмёрка также имеет возможность обойти Гретцки по количеству голов в лиге, включая плей-офф. Более того, Алекс может уже в этом сезоне стать лучшим снайпером в истории… хоккея!

Мы собрали все крупные рекорды, за которыми Овечкин начнёт погоню в ночь с 8 на 9 октября. Кроме того, отметили достижения, которые нападающий «Кэпиталз» может установить, — то есть не лучшие, но довольно примечательные результаты, к которым Александр близок.

Рекорды

Сезоны для россиян

Новый сезон окажется для Овечкина 21-м в карьере. Это станет абсолютным рекордом для российских хоккеистов в НХЛ. На данный момент Александр делит первое место с защитником Сергеем Гончаром, который играл в лучшей лиге мира 20 лет — с сезона-1994/1995 по сезон-2014/2015 с небольшими паузами на время локаутов.

Сезоны с 25+ голами

В предыдущей регулярке Ови забросил 44 шайбы и вышел на единоличное второе место по этому показателю, обогнав Яромира Ягра. Для Великой восьмёрки сезон-2024/2025 стал 19-м, в котором он добирался до отметки в 25 голов. В нынешнем чемпионате капитан «Вашингтона» может и должен повторить рекорд Горди Хоу. Легендарный канадец забрасывал не менее 25 шайб в 20 сезонах.

Сезоны с 50+ голами

Учитывая, что будущее Овечкина всё ещё под вопросом, новый сезон может стать для него заключительным в НХЛ. А это значит, что у Александра будет последний шанс побить рекорд НХЛ по количеству сезонов с минимум 50 голами.

На данный момент Александр делит первое место с Уэйном Гретцки и Майком Босси. У всех по девять таких сезонов. Однако Ови всё ещё может стать единоличным рекордсменом, а попутно ещё и первым хоккеистом в истории с 10 такими регулярками.

В последний раз Овечкину удавалось забросить не менее 50 шайб четыре года назад — в сезоне-2021/2022. Тогда он ровно 50 раз поразил ворота соперников. У нападающего был шанс в прошлом регулярном чемпионате, но тяжёлая травма и иные, более мелкие причины оставили его вне игры на 17 матчей. А так Ови шёл по графику аж на 55 шайб в сезоне. Если Александр забивал в таком темпе год назад, почему бы ему не продолжить делать это в новом чемпионате?

Голы за сезон для игрока 40 лет и 40+ лет

Оба рекорда удерживает Горди Хоу. В сезоне-1968/1969 Мистер Хоккей в возрасте 40 лет забил 44 гола в 76 матчах за «Детройт», и за почти 60 лет никто не смог даже приблизиться к великому канадцу. Горди — единственный хоккеист в истории НХЛ, преодолевавший планку в 40 шайб в 40+ лет.

Помимо него, до отметки в 30 голов добирались лишь Джонни Бьюсик (36 голов в 40 лет) и Теэму Селянне (31 гол в 40 лет). Так что если Ови и не побьёт эти рекорды, то в топ-3 должен попадать без особых проблем. Впрочем, он вполне может дотянуться и до Хоу, ведь ещё в прошлом сезоне восьмой номер забил как раз 44 гола.

Голы в матчах открытия

Овечкин может начать сезон с довольно необычного рекорда. За всю историю НХЛ в матчах открытия больше него забивали только двое хоккеистов — Дино Сиссарелли (16 сезонов) и Мишель Гуле (13 сезонов), оформившие по 14 голов. Алекс забросил 13 шайб в таких встречах. Всего один точный бросок отделяет Ови от повторения рекорда и два — от того, чтобы побить его.

Голы в октябре

В октябре Овечкин за карьеру забил 124 гола, и в новом сезоне он должен побить рекорд в этом месяце. Лучший результат пока что принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 126 шайб в октябре. Три точных броска отделяет Александра от единоличного первого места.

Вряд ли нападающий «Вашингтона» сумеет превзойти лучший результат по количеству голов в январе (141 против 154 у Хоу) и ноябре (141 против 154 у Гретцки), но отметим, что математически это всё ещё реально.

Силовые приёмы в истории НХЛ

Овечкин в это межсезонье стал лучшим хоккеистом по количеству хитов среди действующих хоккеистов – после того как Мэтт Мартин завершил карьеру. В общем списке Алекс занимает третье место, на его счету 3743 силовых приёма. Выше расположились игроки, уже повесившие коньки на гвоздь — Мартин (3936) и Кэл Клаттербак (4029). Овечкину нужно применить 287 силовых приёма, чтобы побить рекорд НХЛ. Задача крайне тяжёлая, но всё ещё реальная.

Матчи с 2+ голами

Ещё один непростой для достижения рекорд, но по-прежнему реальный. За карьеру в НХЛ Овечкин провёл 179 матчей с 2+ голами, причём шесть пришлись на прошлый сезон. Он с отрывом второй в истории лиги. Рекорд же принадлежит Гретцки, который забрасывал не менее двух шайб в 189 встречах. Реально ли провести 10 матчей с минимум дублями? В принципе, если Ови будет в такой же форме, которую демонстрировал в прошлом сезоне, то почему бы и нет.

Ассисты в истории «Вашингтона»

Мы давным-давно знаем, что Овечкин — элитный снайпер, но забываем, что он ещё и классный ассистент. За все годы, что нападающий провёл в «Вашингтоне», он отдал 726 результативных передач. Это второй результат в истории «столичных». Рекорд ожидаемо принадлежит Никласу Бекстрёму — 762 ассиста. Всего 37 передач — и Ови станет лучшим ассистентом за всё время существования «Кэпиталз». Удивительно, не правда ли?

900 голов в НХЛ

Овечкин станет первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 900 шайб в рамках регулярных чемпионатов. На данный момент на его счету 897 голов. Три точных броска? Есть основания полагать, что Алекс достигнет этой отметки уже в октябре.

Голы в истории НХЛ с учётом плей-офф

Перед началом прошлого сезона мы уже произносили магическое число 42. Тогда именно 42 голов Овечкину не хватало, чтобы побить рекорд Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах. Теперь же капитану «Вашингтона» не достаёт всё тех же 42 голов, чтобы добраться до рекорда всё того же Гретцки по количеству шайб в НХЛ, включая плей-офф. Магия?

На данный момент на счету Александра 974 точных броска (897 – в регулярках, 77 – в плей-офф), у Гретцки — 1016 (894+122). Овечкин может официально стать лучшим снайпером в истории НХЛ — так, чтобы уже ни у кого не было придирок. Для этого ему нужно забросить всего 43 шайбы.

Голы в истории хоккея

А ведь уже в этом сезоне Овечкин может стать ещё и лучшим снайпером в истории хоккея на профессиональном уровне. По данным RMNB, сейчас на счету нападающего «Вашингтона» 1049 голов в карьере с учётом плей-офф НХЛ и международной карьеры. Алекс — третий по общему количеству шайб в истории этого вида спорта. На счету Гретцки суммарно 1098 голов, а рекордсменом является Яромир Ягр, нанёсший 1106 точных бросков за карьеру. Овечкин отстаёт всего на 57 шайб. Если «Вашингтон» навяжет борьбу соперникам в плей-офф, то Великой восьмёрке вполне может поддаться и этот рекорд.

Главное не забывать, что 53-летний Ягр всё ещё продолжает карьеру. Вдруг он заочно, из Чехии, включится в гонку за титул лучшего снайпера в истории хоккея?

Достижения

Сезоны в НХЛ

На данный момент Овечкин занимает 70-е место в истории НХЛ по количеству сезонов, но вскоре войдёт в топ-50, разделив места с 22-го по 42-е. Вместе с ним свой 21-й сезон начнут Сидни Кросби, Райан Сутер и Кори Перри.

Среди действующих хоккеистов дольше в НХЛ играет только Брент Бёрнс, для которого новая регулярка станет уже 22-й в карьере. Рекорд же делят Горди Хоу и Крис Челиос, на счету каждого по 26 сезонов.

Сезоны с 20+ голами

В минувшем сезоне Овечкин вышел на второе место по количеству сезонов с 20+ голами, обойдя Брэндана Шэнахана, Дэйва Андрейчука и Яромира Ягра. Теперь он делит его с Роном Фрэнсисом (по 20 таких сезонов) и в новой регулярке должен вплотную подобраться к рекордсмену НХЛ Горди Хоу (22).

1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан «Вашингтона» должен был провести свой 1500-й матч ещё в прошлой регулярке, но тяжёлая травма не позволила ему сделать это, остановив форварда на отметке в 1491 игру. Однако вскоре Александр станет 23-м хоккеистом в истории лиги с 1500 встречами в лиге. Для этого ему нужно выйти на лёд всего в девяти матчах.

Кроме того, Ови может добраться аж до 14-го места по количеству игр в регулярках. Сейчас он занимает 26-ю строчку. До находящегося на 14-м месте Никласа Лидстрёма (1564) ему не хватает всего 73 матча. Если здоровье в этот раз не подведёт, то нападающий догонит шведскую легенду.

Рекордсменом же является Патрик Марло (1779).

Матчи в НХЛ, включая плей-офф

Овечкин находится на 23-м месте в истории НХЛ по количеству встреч с учётом плей-офф — 1652. По этому показателю он может войти в топ-15. До Стива Айзермана (1710), находящегося на 15-м месте, ему не хватает всего 58 матчей. Выше находится Дэйв Андрейчук (1801), до которого добраться уже не выйдет. Рекорд удерживает Марк Мессье с 1991-м матчем.

750 передач в НХЛ. 800 ассистов в лиге, включая плей-офф

На счету Овечкина 726 результативных передач в НХЛ, и в этом сезоне он практически наверняка доберётся до отметки в 750 ассистов. Попутно он должен войти в топ-50 по этому показателю, от Дени Потвена (742) его отделяет всего 16 голевых передач.

Кроме того, Ови также может попасть в топ-50 по количеству ассистов в НХЛ с учётом плей-офф. Сейчас он находится на 57-й строчке с 796 передачами. Впереди его ждёт круглая отметка, а для попадания в топ-50 Александру потребуется отдать всего 25 ассистов. Тогда он обойдёт Сергея Фёдорова и Райана Гецлафа.

1700 очков в НХЛ. 1800 очков в лиге с учётом плей-офф

Овечкин набрал 1623 очка в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему сейчас занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Ему не хватает всего 18 очков, чтобы обогнать Джо Сакика (1641) и забраться в топ-10. Кроме того, он может стать девятым хоккеистом в истории, набравшим 1700 очков в регулярках. Ови не хватает 77 очков. Хотя к моменту, когда Александр их наберёт, он, скорее всего, будет уже 10-м, поскольку его извечного соперника Сидни Кросби от этой отметки отделяет всего 13 очков.

Помимо этого, капитан «Вашингтона» должен пробить отметку в 1800 результативных действий, до которой не хватает лишь 30 очков (1770). Он также может забраться в топ-10 по количеству очков с учётом плей-офф. От идущего 10-м Марселя Дионна (1816) его отделяет 46 очков, от девятого Сакика (1829) — 59.