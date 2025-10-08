Алексей Сопин заявил, что Майкл Маклауд не перейдет в «Авангард».

Ранее стало известно, что хоккеисты, оправданные по делу о сексуализированном насилии, отстранены НХЛ до 1 декабря, но смогут подписывать контракты с 15 октября.

Маклауд в прошлом сезоне набрал 21 (4+17) очков в 28 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.