Ярославский «Локомотив» вызвал из фарм‑клуба защитника

Пресс‑служба пермского «Молота» сообщила, что защитник Андрей Малявин был вызван в состав ярославского «Локомотива» в рамках сотрудничества между клубами.

21‑летний Малявин, воспитанник системы «Локомотива», в текущем сезоне провел 8 матчей в ВХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

В понедельник в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и СКА травму получил один из основных защитников ярославцев Андрей Сергеев, он пострадал после толчка на борт со стороны Сергея Плотникова. Позже стало известно, что Сергеев пропустил ближайшие игры.

Для Малявина возможный выход на лед станет дебютом как в КХЛ, так и в основной команде «Локомотива».

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. В 13 матчах текущего сезона команда под руководством Боба Хартли набрала 20 очков и лидирует в Западной конференции.

