Защитник «Спартака» раскритиковал игру с «Шанхайскими Драконами»

«Спартак», несмотря на положительный результат, неидеально провел игру с «Шанхайскими Драконами», заявил «Матч ТВ» защитник «красно‑белых» Егор Зайцев.

Во вторник «Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

— Делали правильные действия, за счет этого удалось победить. Дали сопернику минимум возможностей и реализовали свои моменты.

— Можно сказать, что «Спартак» наконец сыграл все 60 минут?

— Не то чтобы все 60 минут правильно сыграли, были моменты, в которых принимали неверные решения, есть над чем работать. Спасибо вратарю, который подтащил команду и сделал свою работу на сто процентов. Для нас этот матч хороший знак, что нужно продолжать работать, правильно действовать и как можно меньше пропускать.

— Что скажете о своей адаптации, насколько тяжело далась эта игра вам лично?

— Да, тяжело играть с большими перерывами. Я пропустил 8–9 дней, в таких случаях игровой тонус теряется. Тренировки тренировками, но игра это другое, поэтому в первом периоде вкатывался и привыкал к игровому ритму.

— Что скажете о вашем удалении? Показалось, что вы были не очень согласны с решением арбитров.

— Я сразу понимал, что это удаление, но обратил внимание судьи на то, что он (нападающий «Драконов» Гэйдж Куинни) тоже должен был получить две минуты, потому что если бы он не зафиксировал шайбу в руке, я бы не удалился, а просто сыграл в тело и шайба была бы моей, — сказал Зайцев «Матч ТВ».

