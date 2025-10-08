«Его карьера в НХЛ говорит сама за себя». Генменеджер «Шанхая» — о контракте с Лабанком

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий высказался о подписании контракта с нападающим Кевином Лабанком.

«Продолжаем укреплять нашу атакующую линию, прежде всего в мастерстве, креативе и результативности. Лабанк – игрок для топ-6, его карьера в НХЛ говорит сама за себя, это тот опыт, который очень пригодится нашей команде. Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своём составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал «Шанхай Дрэгонс», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.

За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», нападающий забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата.