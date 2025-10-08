Московское «Динамо» одержало третью победу подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

© Чемпионат.com

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. У «Салавата Юлаева» гол забил Ярослав Цулыгин.

Отметим, для московского клуба победа стала третьей подряд и шестой в последних семи встречах.

В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».