«Ак Барс» заключил пробный контракт с 21-летним нападающим Алексеем Васильковым. Игрок пройдёт просмотр в составе «Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В МХЛ играл за «Капитан» на протяжении трёх сезонов. В мае 2023 года выступал в составе молодёжной сборной России на «Кубке Будущего».

Сыграл 46 матчей в КХЛ за «Ладу» и «Сочи». В этих матчах форвард забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезон «Ак Барс» набрал 15 очков после 13 матчей и занимает четвёртое место в таблице Востока. «Барс» в общей таблице ВХЛ занимает 16-е место, имея 13 баллов после 12 игр.