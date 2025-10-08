Стала известна зарплата нового нападающего «Шанхайских Драконов»

«Матч ТВ» стала известна зарплата американского нападающего Кевина Лабанка в клубе КХЛ «Шанхайские Драконы».

«Шанхайские Драконы» в среду объявили о подписании контракта c 29‑летним Лабанком до конца сезона.

По информации «Матч ТВ», минское «Динамо» не считалось конкурентом в КХЛ в борьбе за Лабанка. Этот переход обсуждался больше месяца, игрок изначально ехал в «Шанхайские Драконы». Лабанк по контракту заработает 70 миллионов рублей за сезон. Также он может получить 30 млн в качестве бонуса, если, например, попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ.

— Лабанк прилетит в России в ближайшие дни. Он с радостью принял приглашение «Шанхайских Драконов» и будет счастлив возможности поработать с таким тренером, как Жерар Галлан, — сообщил «Матч ТВ» российский агент игрока Роман Савин.

Лабанк — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Американец выступал в НХЛ за «Сан‑Хосе Шаркс» и Коламбус Блю Джекетс». Всего в лиге он провел 512 матчей и набрал 237 очков (84 шайбы и 153 результативные передачи), в Кубке Стэнли форвард записал в актив 14 очков (5+9) в 30 играх.

