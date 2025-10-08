Нападающий «Шанхайских Драконов» оценил уровень КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер заявил «Матч ТВ», что уровень хоккея в КХЛ не сильно отличается от того, в который играют в НХЛ.

© КХЛ

Во вторник «Шанхайские Драконы» уступили «Спартаку» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3. Эта игра стала второй для Вагнера в КХЛ, ранее канадский форвард играл в составе клубов НХЛ «Лос‑Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхокс», за которые провел 178 матчей и набрал 42 (23+19) очка.

— В чем разница между хоккеем в НХЛ и в КХЛ?

— Конечно, в НХЛ самые топовые игроки, там много талантливых ребят. И в целом в НХЛ, наверное, нет возможности безнаказанно допустить ошибку, но и КХЛ, на мой взгляд, тоже хорошая лига, с уровнем хоккея здесь все в порядке.

— То есть уровень хоккея в КХЛ сопоставим с тем, что есть в НХЛ?

— Да, примерно одинаковый, КХЛ — вторая лучшая лига мира, — сказал Вагнер «Матч ТВ».

