Французский хоккеист из «Трактора» поделился впечатлениями от России

Французский нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Пьеррик Дюбе поделился впечатлениями от посещения России. Его слова приводит портал Sport24.

Дюбе заявил, что у него остались положительные эмоции от поездок.

«Россия — одна из красивейших стран, в которых я бывал в своей жизни. Возможно, самая безопасная страна из всех, где я был. Русские очень гостеприимные и добрые, они хорошо относятся к тебе», — заявил он.

Хоккеист добавил, что формировать мнение об определенной стране исключительно по стереотипам — неправильно, и посоветовал коллегам по спорту больше путешествовать.

«Если делать выводы, основываясь на том, что вы услышали по телевизору, это не приведет ни к чему. Вы не поймете, насколько Россия классная, насколько хорошие здесь люди, пока не побываете здесь и не встретите их. Рекомендую каждому хоккеисту приехать сюда», — заключил он.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер поделился впечатлениями от посещения России. Снайдер отметил, что был в России несколько раз, и у него остались положительные впечатления от поездок.

