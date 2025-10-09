Овечкин сделал подарок четырехлетнему ребенку, который борется с раком

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок четырехлетней девочке, которая борется с раком крови.

Овечкин подарил ребенку пакет с эмблемой «Вашингтона». Содержимое подарка не раскрывается.

— Вот подарок от меня и нашей команды, — сказал Овечкин на видео, которое было опубликовано на странице в социальной сети «Кэпиталз».

Сезон 2025/26 станет 21‑м в карьере 40‑летнего Овечкина и последним по текущему контракту со столичным клубом. «Вашингтон» начинает регулярный чемпионат НХЛ 8 октября домашним матчем с Бостоном».

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России. В прошлом сезоне россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 шайб. С учетом плей‑офф в активе Овечкина 974 гола, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).