Малкин первым из россиян набрал очки в новом сезоне НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. Первым россиянином, набравшим в нем очки, стал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, отметившийся двумя результативными передачами в победном матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:0.

Велика вероятность, что нынешний сезон последний для Малкина вообще в карьере. Действующий контракт 39-летнего форварда заканчивается, а новый, по слухам, клуб предлагать не спешит. При этом сам хоккеист признавался, что намерен повесить коньки на гвоздь именно в "Питтсбурге". Если все так, вот-вот уйдет огромная эпоха. Только представьте себе: Малкин вместе с двумя другими старожилами клуба - канадцами Сидни Кросби и Крисом Летангом - начали уже 20-й сезон. Таких трио-долгожителей нет ни в одной из ведущих профессиональных лиг Северной Америки, будь-то хоккей, бейсбол, футбол или баскетбол.

Малкин вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом начали уже 20-й сезон в одной команде.

Наверное, в таком сезоне хочется хорошенько хлопнуть дверью. Вот Женя и начал без раскачки. Парадокс, но с двумя передачами, одна из которых была на победный гол, Малкин не вошел в число трех звезд по итогам матча. Зато там оказался самый высокооплачиваемый голкипер НХЛ Игорь Шестеркин, защищающий ворота "Рейнджерс". Объяснение простое: Шестеркин действительно был хорош, отразив 27 из 28 бросков. Другое дело, что вторую и третью шайбу "Питтсбург" забросил в самой концовке, когда ворота нью-йоркской команды были уже пустыми.

Что касается других матчей, отметим любопытное достижение 38-летнего вратаря действующего чемпиона "Флориды" Сергея Бобровского. Его команда в первой игре справилась с "Чикаго" - 3:2, а Бобровский одержал восьмую победу на старте сезона в карьере. За всю историю НХЛ только у четырех человек этот результат лучше. Рекордсмены по данному показателю канадцы Мартин Бродер, Марк-Андре Флери и Кертис Джозеф - по 10 побед. У американца Райана Миллера их девять. .