40-летний Овечкин обновил национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ

40‑летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 0:0.

Этот сезон стал 21-м в карьере Овечкина в НХЛ. Данный показатель является рекордным для россиян. Ранее по 20 сезонов в лиге провели Евгений Малкин и Сергей Гончар.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ.