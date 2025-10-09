«Вашингтон» Овечкина проиграл первый матч в сезоне НХЛ

«Вашингтон» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 от «Бостона». Сваймен отразил 34 из 35 бросков, Пастрняк набрал 3 очка

Команда тренера Спенсера Карбери на домашнем льду уступила «Бостону» (1:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

«Кэпиталс» перебросали соперника со счетом 35:21.

Первой звездой матча стал голкипер «Брюинс» Джереми Сваймен, отразивший 34 из 35 бросков.

Второй звездой был признан нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (1+2), третьей – форвард «Кэпиталс» Том Уилсон (1+0).

Главный тренер «Бостона» Марко Штурм одержал первую победу в НХЛ в дебютном матче.

