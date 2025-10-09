Россиянин пропустит матч в НХЛ по решению тренера

Российский нападающий «Коламбус Блю Джэкетс» Егор Чинахов не сыграет в первом для его команды матче нового сезона НХЛ по решению главного тренера, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24‑летний россиянин подошел к регулярному сезону в хорошей форме, но главный тренер Дин Эвасон принял решение пока не ставить его на игры. В четверг «Коламбус» откроет сезон выездной встречей с «Нэшвилл Предаторз».

В июле агент Чинахова Шуми Бабаев заявил в соцсетях, что его клиент хочет покинуть «Коламбус» из‑за разногласий с Эвасоном, возникших по ходу минувшего сезона. В сентябре сообщалось, что россиянином интересуются «Чикаго» и «Эдмонтон». Тем не менее, Чинахов остался в Коламбусе и сыграл пять предсезонных матчей за «Блю Джэкетс», набрав 3 (1+2) очка.

В минувшем сезоне Чинахов получил травму верхней части тела в ноябре в матче против «Монреаля» и пропустил 39 игр регулярного чемпионата НХЛ. Форвард провел за «Коламбус» 30 матчей, в которых набрал 15 очков (7+8).