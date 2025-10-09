Дорофеев сделал первый хет-трик среди россиян в новом сезоне НХЛ

Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко стал автором первого российского гола в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. А Павел Дорофеев из "Вегаса" - первого хет-трика.

Его "Лос-Анджелес" встречается с "Вегасом". Кузьменко смог открыть счет уже в первом периоде, реализовав большинство. Это 73-я шайба 29-летнего россиянина в НХЛ.

А автором первого российского хет-трика стал Павел Дорофеев из "Вегаса". Во втором периоде матча против "Лос-Анджелеса" он дважды отличился и сделал счет 3:3.

В матче между "Эдмонтоном" и "Калгари" свою первую шайбу в НХЛ забросил 19-летний российский форвард "огней" Матвей Гридин.