«Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом на три сезона

Хоккейный клуб «Авангард» заключил соглашение с канадским нападающим Майклом Маклаудом, которое будет действовать три сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Омска.

В «Авангарде» 27-летний Маклауд будет играть под девятым номером.

Прошлый сезон Майкл Маклауд начал в хоккейном клубе «Барыс», за который провёл 16 матчей и набрал 6 (3+3) очков. После этого форвард перешёл в «Авангард», сыграв в 28 матчах. За этот период в составе омичей он набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+13».

В НХЛ Маклауд выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», в составе которой за 299 матчей забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.

Лучшие российские хоккеисты: