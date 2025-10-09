Главный тренер «Динамо» прокомментировал результат с "Салават Юлаевым"

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в эфире «Матч ТВ» заявил, что уфимский «Салават Юлаев» не заслуживал крупного поражение от динамовцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В среду в Москве «Динамо» переиграло «Салават» со счетом 4:1.

— Счет не по игре! «Салават Юлаев» — очень приличная команда. Они много, быстро и опасно атаковали. Они давали нам возможности для броска, но не давали забить. Перекрывали броски. Еще раз хочу отдать должное сопернику, который сыграл очень прилично, — заявил Кудашов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 12 игр «Динамо» с 15 очками находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (8) опустился на последнее 11‑е место Востока.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.