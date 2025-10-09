Стало известно, сколько заработает Майкл Маклауд за три года в «Авангарде»

«Матч ТВ» стала известна зарплата канадского нападающего Майкла Маклауда, который подписал контракт с «Авангардом».

9 октября клуб «Авангард» объявил о том, что заключил новое соглашение на три года с 27‑летним канадцем Маклаудом, который в прошлом сезоне уже выступал за омский клуб и набрал 13 (3+10) очков в 19 матчах, добавив к ним 8 (1+7) очков в девяти играх плей‑офф КХЛ.