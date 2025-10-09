Защитник «Спартака» объяснил, как справились с уходом Голдобина и отстранением Морозова

Защитник «Спартака» Егор Зайцев считает, что команда не потеряла в атакующих действиях, несмотря на уход Николая Голдобина и отстранение Ивана Морозова.

Голдобин в межсезонье был отправлен «Спартаком» на драфт отказов и подписал контракт со СКА. Морозов в октябре был отстранен от игр и тренировок команды, причиной стало обнаруженное в допинг‑пробе хоккеиста запрещенное вещество.

— У «Спартака» по сравнению с концовкой прошлого сезона есть ощутимые потери в атаке, но при этом команда сохраняет высокую результативность, за счет чего вам это удается?

— Просто одних результативных ребят заменили другими, которые также приносят результат в атаке и забивают голы, — сказал Зайцев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.