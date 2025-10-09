Главный тренер отметил, что Овечкин неуклюже обращался с шайбой

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин неуклюже обращался с шайбой в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостоном". Такое мнение журналистам высказал главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери, его комментарий приводит пресс-служба лиги.

"Вашингтон" в четверг проиграл "Бостону" со счетом 1:3. Овечкин ранее пропустил около недели тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела.

"Неуклюже обращается с шайбой. Вот что я видел, - сказал Карбери. - У него были хорошие возможности, несколько привлекательных моментов, но были и ситуации, в которых он хотел бы проявить себя более продуктивно. Но потребуется время, и он вернется в форму".

На счету Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошлом сезоне россиянин установил рекорд по этому показателю, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки. В следующем матче "Вашингтон" 12 октября в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".