«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок

«Авангард» и Майкл Маклауд снова вместе! Сегодня утром омский клуб объявил об этом официально, и оказалось, что «ястребы» заключили контракт с вожделенным канадским центрфорвардом аж на три сезона. Трансферная сага, длившаяся последние полгода, завершена счастливым для «Авангарда» образом, а генменеджер омичей Алексей Сопин, получивший репутационный удар в ситуации со сделкой по Саше Хмелевски, вновь на коне.

Кратко напомним историю взаимоотношений «Авангарда» и Маклауда. Канадец оказался в составе «ястребов» по ходу прошлого сезона, став важнейшим элементом грандиозной пересборки состава омичами после провального старта. Компетенции Маклауда не вызывали сомнений, но при этом было сразу известно, что во второй половине апреля канадцу нужно обязательно оказаться на родине из-за судебного разбирательства. Сроки приходились на второй раунд Кубка Гагарина, и это смущало, ведь «Авангард» сам подписался на то, что останется без ключевого хоккеиста в разгар плей-офф.

Всё так и вышло: Маклауд начал серию с «Локомотивом», однако вынужден был уехать после третьей игры. «Авангард» закрепил права на канадца за собой и стал ждать развития событий. Суд состоялся в конце июля, судья вынесла разгромный для истицы оправдательный приговор Маклауду и Ко, после чего казалось, что для парней вновь открыты все двери в НХЛ. Более того, чуть позже и сама лига разрешила клубам вести переговоры с хоккеистами.

Но закон в Америке, как известно, не сильнее общественного мнения. Маклауда, Харта и других фигурантов дела «отменили» за океаном настолько сильно, что они так и не смогли найти варианты с клубами НХЛ, пусть их и признали невиновными и полностью оправдали. Говорят, у Маклауда были разговоры с «Каролиной», информация об этом дошла до болельщиков «ураганов», и те подняли такой вой, не желая видеть Майкла в составе своей любимой команды, что руководство «Харрикейнз» было вынуждено отказаться от идеи подписания опального нападающего. И, видимо, прощупывание североамериканской почвы представителями Маклауда показало настолько безнадёжные для Майкла результаты, что игрок взял аж трёхлетний контракт с «Авангардом», не рассчитывая вернуться в НХЛ в ближайшее время.

Да, это вам не Россия — совсем другой менталитет, другое сознание. Ну да и бог с ними. В России, а точнее, конкретно в Омске этой западной принципиальности только порадовались, ведь «Авангард» заполучил-таки ведущего центрфорварда, который (и этого никто не скрывал) был важнейшим недостающим пазлом в омском составе. Ги Буше находился под впечатлением от игры Маклауда в прошлом сезоне, очень хотел его видеть снова в команде, и вот сейчас желание канадского тренера сбылось. Майкл, который уже в Омске и сегодня отправится с «Авангардом» на выезд, улучшит статистику омичей на вбрасываниях, а также поможет прибавить «ястребам» в пробивной мощи, скорости, владении шайбой и игре на пятаке.

Тут важно отметить, что Маклауд не самый результативный хоккеист. Но он проделывает колоссальный объём работы на площадке в каждой смене, что частенько позволяет его тройке доминировать на льду и, соответственно, положительно влиять на результат. В нынешнем «Авангарде» Маклауд, вполне возможно, будет пробоваться в связке с Эндрю Потуральски, который вполне может уйти на фланг, хотя, скорее всего, это будет похоже на игру тройки со сдвоенным центром. Маклауд возьмёт на себя вбрасывания и работу под воротами, тогда как шикарно видящий площадку Потуральски сосредоточится на диспетчерских функциях.

Ещё, конечно, забавно, что к подписанию Маклауда «Авангард» пришёл через сорвавшуюся сделку по Хмелевски. Действительно, в какой-то момент неопределённость со статусом Майкла вкупе с необходимостью подписания центрфорварда сподвигли Алексея Сопина работать по запасным вариантам, первым из которых был экс-игрок «Салавата Юлаева». И генменеджер «ястребов» обо всём договорился, хоккеист уже собирал вещи в Омск, однако в результате «Авангард» стал жертвой странных татаро-башкирских интриг.

Но эта история многому научила Сопина. Точнее, напомнила ему старую истину, что счастье – в интерпретации хоккейных функционеров это выгодные трансферы – любит тишину. Поэтому менеджер омичей вообще ушёл из инфопространства с комментариями по Маклауду и прочим вариантам усиления, вероятно, также перекрыл и краны, по которым из клуба утекали инсайды журналистам, а сам спокойно дожал хоккеиста, являвшегося предпочтительным для «Авангарда» с самого начала.