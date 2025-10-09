"При нем было все, кроме желания работать". Воробьев — о нападающем "Вегаса"

Нападающий Павел Дорофеев во время игры за магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" оставлял впечатление человека, который при своем таланте не хотел работать. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

9 октября в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги против "Лос-Анджелеса" (5:6 по буллитам) нападающий "Вегаса" оформил хет-трик. С 2018 по 2020 год Дорофеев играл за "Металлург".

"Павел тогда еще был тинейджером, при нем было все, кроме желания работать. У него были хорошие руки, голова, но он не совсем был готов к переходу во взрослый хоккей, - сказал Воробьев. - Потом его жизнь пошатала, был в системе "Трактора", и слава богу, что он не загубил свой талант. Многие ребята с талантом решали, что им все должны, переставали работать. А он в нужный момент сделал выводы и сделал из себя того, кем он должен быть".

В 2021 году из "Трактора" Дорофеев перешел в "Вегас". В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате с 35 голами.