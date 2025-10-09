«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским

Регулярный чемпионат КХЛ в разгаре, событий и спорных эпизодов хватает. Чемпион мира известный в прошлом форвард Максим Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» поделился мнением об игре родных для него СКА и «Авангарда», высказался о других клубах лиги и обозначил свою позицию относительно лимита на легионеров. Конечно, мы не могли обойти стороной тему не чужой для Максима «Миннесоты» и нового контракта Кирилла Капризова в НХЛ.

«СКА при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо»

— В чём, на ваш взгляд, заключается игровой кризис СКА? В плей-офф с такой игрой делать нечего.

— Так они пока и балансируют в районе зоны плей-офф, игры нет вообще. Те моменты, которые создаются в атаке, в целом можно назвать хорошими. Но моментов много, а забить толком не могут.

— Как вам работа тренерского штаба Игоря Ларионова? Не кажется, что весь этот красивый хоккей остался в прошлом и результата с такой игрой не добиться?

— Сейчас и не видно красивого хоккея. В атаке, повторюсь, есть моменты, однако команда при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо». Да, состав у СКА сильно поменялся, но это же тренерское решение, состав главный тренер подбирал под себя.

— Считаете ли вы нормой, что сын главного тренера регулярно выходит в центре нападения второго звена топ-клуба с большими амбициями, получает время в большинстве?

— Я думаю, если бы он был достоин этого места, то и вопросов бы не было. Желание у парня огромное, объём работы большой, однако результат налицо.

«Рядом с канадцами будет наблюдаться рост наших тренеров. Конкуренция всегда должна быть живой»

— «Авангард» при Ги Буше стал мощнее?

— Команда очень прилично выглядит, вратарская линия очень сильная. Селекция в «Авангарде» проводилась именно под тот объём работы, который нужен Ги Буше и для его тактической схемы, это видно.

— Подписание трёхлетнего контракта с центральным нападающим Майклом Маклаудом — яркое тому подтверждение?

— Да, игрок под систему Ги Буше. Классная сделка, громкая. Думаю, что он усилит команду.

— Не пугает тренд на канадских тренеров в КХЛ: Ги Буше, Боб Хартли, Бенуа Гру, Жерар Галлан?

— Я хорошо к этому отношусь. Рядом с канадцами будет наблюдаться рост наших тренеров. Конкуренция всегда должна быть живой. Это положительный момент, у канадцев такого уровня есть чему поучиться. Раньше они учились у нас, а теперь наши молодые тренеры перенимают их навыки. Сейчас канадский хоккей лучше нашего, ничего зазорного в этом нет. Учиться всегда нужно у лучших.

— Нынешний Омск — один из главных претендентов на Кубок Гагарина?

— Безусловно. Но я бы не стал забывать о других претендентах: Ярославль, Магнитогорск, та же Казань ещё многим потреплет нервы.

— А «Автомобилист»?

— Сбрасывать со счетов екатеринбуржцев точно нельзя. Посмотрите, как здорово «Автомобилист» сыграл в Омске, одолев «Авангард». У омичей в том матче ничего не получилось. У «Ак Барса» хороший состав. Если хоккеисты будут выполнять тренерское задание, то шансы хорошие.

«Не очень выглядит вся эта история с перстнями и Никитиным»

— Удивлены, что руководству «Локомотива» удалось сохранить для Боба Хартли практически весь чемпионский состав?

— Работа проделана, а то, что ярославцы будут цепляться за второй титул подряд – 100%. Посмотрим, как всё в итоге сложится.

— Чем объясните срыв Александра Радулова в недавней гостевой игре с «Авангардом»?

— Радулов — эмоциональный парень, все судьи это знают. Думаю, можно было как-то выкрутиться в этой ситуации, не давать «двадцатку». Хотя в правилах, наверное, такого нет, поэтому арбитры действовали по букве закона.

— Но всё-таки Радулов — одна из главных звёзд КХЛ.

— Конечно, Саша — звезда. Он нервирует соперника, радует болельщиков, проявляет сумасшедшую работоспособность, умудряясь за матч поговорить со всеми: с судьями, тренерами, партнёрами, вратарями другой команды.

— Кстати, как лично вы отнеслись к ситуации с Игорем Никитиным и его уходом из Ярославля в ЦСКА?

— Я скажу, что другого шанса у него не было (смеётся).

— Вся эта история с чемпионскими перстнями получилась неоднозначной…

— Это, честно говоря, некрасиво. Тем более руководство «Локомотива» знало, в чём причина. Считаю, зря так сделали. Не очень выглядит вся эта история с перстнями, это не поступки уровня топ-клуба, которым является «Локомотив». Никаких подводных камней не было. Уж сделать три или четыре лишних перстня дополнительно не составляет никакой сложности. Думаю, они, скорее всего, даже сделаны.

«Трактору» нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму»

— «Металлург» набрал мощный ход. Нравится быстрая игра магнитогорцев?

— Мне «Металлург» при Андрее Разине нравится: быстро играют, интересно, атакуют много. С Нижним Новгородом получился очень интересный матч.

— Как раз после него Андрей Разин едва не схлестнулся с коллегой Алексеем Исаковым из «Торпедо»…

— Понятно, что никто бы не стал драться, однако покричать друга на друга интересно, согласитесь (смеётся). Скоро обеим командам снова играть друг с другом, но уже в Магнитогорске. Наверное, таким образом они готовились к следующему бою.

— Четыре подряд поражения у «Трактора». Игровой спад или кризис идей у Бенуа Гру?

— Прошлогодний багаж, наверное, немного сказывается, на нём ещё едут. Нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму. Однако вратарская линия по сравнению с прошлым годом стала похуже.

— Не поторопились ли в «Сибири», уволив Вадима Епанчинцева и назначив Вячеслава Буцаева?

— Здесь тяжело судить, менеджменту клуба виднее.

— Не обидно за «Салават Юлаев», оказавшийся в финансовой яме?

— За любой клуб обидно, мне и за «Витязь» обидно было. Главное, чтобы «Салават Юлаев» существовал на следующий год. Традиции у Уфы сумасшедшие, поэтому КХЛ многое потеряет, если этого клуба не будет в лиге. В Уфу всегда приятно приезжать, болельщики всегда здорово поддерживают команду, картинка со стадиона великолепная.

— Что можете пожелать главному тренеру уфимцев Виктору Козлову?

— Прежде всего — терпения. Он работает с теми, кто есть, может что-нибудь и получится. Молодёжь будет расти, игровой практики получит много.

«Я всегда был против лимита. Есть сильнейшие, почему нужно что-то ограничивать?»

— На ваш взгляд, московское «Динамо» при Алексее Кудашове себя не изжило, требуются ли в клубе перемены?

— Я бы здесь строго не судил. Мы уже привыкли к тому, что у Алексея Кудашова тяжёлая предсезонка, его команда всегда сложно входит в сезон, все игроки должны вписаться в систему, понять её. К середине чемпионата мы увидим другое «Динамо».

— Сильно прибавило минское «Динамо». Сыграли свои роли отсутствие лимита и кропотливая работа Дмитрия Квартальнова?

— Минск и в прошлом сезоне хорошо выглядел, в плей-офф пободались здорово. Улучшилось финансирование, Дмитрий Квартальнов долго работает, костяк определился, иностранцы неплохие. Всё это в совокупности сказывается на результате.

— Кстати, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал лимит на легионеров злом. А у вас какое мнение по данному вопросу?

— Я всегда был против лимита. Есть сильнейшие, почему нужно что-то ограничивать? В НХЛ же нет никакого лимита, там играют только сильнейшие. Но у нас есть задачи сборной, правило «лимитчиков» в клубах, другие вещи. Всё это сказывается.

«Нужно выращивать своего Макдэвида, и когда-то это решение «Миннесоты» по Капризову выстрелит»

— Можно ли назвать «Спартак» теневым претендентом на нечто большее, чем второй раунд плей-офф?

— Спартаковцы очень интересно играют, но немного не хватает оборонительных действий. Больше акцент на атаку, чем на защиту. Понятно, откуда эта школа идёт. В моё время тоже говорили, что в атаке нужно играть больше, чем в обороне. «Спартак» старается забросить на одну шайбу больше, действовать по бразильской системе. Хотя вот сыграли с «Шанхайскими Драконами» первый матч в сезоне «на ноль».

— Вы с одобрением относитесь к новым проектам в КХЛ? Таким как, например, упомянутые «Шанхайские Драконы».

— Всегда здорово, когда появляется новая интересная команда с хорошим тренером. Будет интересно посмотреть на неё на дистанции.

— Напоследок не могу не затронуть тему НХЛ и не спросить вас про Кирилла Капризова и его новый контракт с «Миннесотой». Россиянин правильно сделал, что подписал такое рекордно крупное и длительное соглашение?

— Кирилл заслужил этот контракт. Если бы он не был достоин такого соглашения, то никто бы его ему не дал. «Миннесота» верит в Капризова, будет строить вокруг него команду. Могу только поздравить Кирилла с таким контрактом, это большая редкость и уникальный случай, ещё и для россиянина.

— Коннор Макдэвид сделал скидку «Эдмонтону», а вот Капризов выжал из «Миннесоты» все соки.

— «Эдмонтон» уже дважды играл в финале Кубка Стэнли, команда идёт за трофеем, а «Миннесота» в процессе построения. Считаю, что здесь ставка руководства «Уайлд» правильная. Нужно выращивать своего Макдэвида, и когда-то это решение выстрелит.