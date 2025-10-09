«Толчинскому нужна помощь, чтобы в него поверили и дали шанс показать на льду, что он умеет» — агент

Нападающему «Металлурга» Сергею Толчинскому необходимо доверие тренерского штаба, чтобы он мог показать свою лучшую игру, заявил «Матч ТВ» агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста.

«Толчинскому нужна помощь». Агент хоккеиста
В десяти матчах в составе магнитогорской команды Толчинский отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Форвард перешел в «Металлург» в межсезонье.

— Сергею нужна помощь, чтобы в него поверили и доверяли ему. На сегодняшний момент тренер подготавливает его по своей программе. У них есть контакт, Разин говорит: «Я тебе доверяю, ты будешь много играть, все будет хорошо». И Сергей следует его плану. Нужно, чтобы Сергею дали шанс, чтобы он мог показать на льду то, что умеет, — сказал Бабаев «Матч ТВ».

