Гашек сделал новое заявление об участии россиян в НХЛ

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X сделал новое заявление об участии россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

© Lenta.ru

Гашек осудил руководство НХЛ, так как, по его мнению, из-за них погибнет и получит увечья огромное количество людей.

«Как можно больше людей во всем мире должны относиться к этому кровавому соревнованию соответственно», — посчитал он.

Ранее Гашек обратился к россиянину Александру Могильному, которого НХЛ ввела в Зал славы. Бывший вратарь призвал экс-форварда осудить СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.