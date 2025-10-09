Защитник «Локомотива» внесен в список травмированных до конца сезона

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев внесён в список травмированных до конца сезона, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что восстановление Андрея займёт несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу.

Игрок обороны получил повреждение после силового приёма капитана СКА Сергея Плотникова. Столкновение произошло у борта, форвард армейского клуба получил удаление до конца встречи, а позднее был дисквалифицирован сроком на два матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два встречи и подвергнуть денежному штрафу.