Дубль Абросимова помог «Северстали» дома всухую обыграть «Сочи»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

© khl.ru

На 18-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Никиты Камалова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова удвоил преимущество череповецкого клуба. На 44-й секунде третьего периода Руслан Абросимов сделал счёт 3:0, оформив дубль.

В следующей игре «Северсталь» встретится с «Локомотивом» 13 октября. «Сочи» 17 октября примет на своём льду уральский «Автомобилист».