«Шанхай» за 59 секунд до конца третьего периода вырвал победу у минского «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 19-й минуте первого периода Гейдж Куинни открыл счёт во встрече. За 20 секунд до конца первого периода Ник Меркли удвоил преимущество китайского клуба. На третьей минуте второго периода Николя Мелош забросил первую шайбу минского клуба в игре. За 25 секунд до конца второго периода Илья Усов сделал счёт 2:2. За 59 секунд до конца третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу.

В следующей игре «Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» встретятся вновь. Игра в Санкт-Петербурге состоится 11 октября.