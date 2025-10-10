Малкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин обошел шведа Матса Сундина в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 39-летний Малкин сделал три голевые передачи и достиг отметки в 1351 очко в карьере. Россиянин забросил 514 шайб и сделал 837 передач.

Малкин потеснил с 30-го места в истории НХЛ шведского экс-игрока "Торонто" Матса Сундина - 1349 очков. На 29-й позиции канадец Ги Лефлер - 1353 очка. В ближайшее время россиянин превзойдет и его результат.

У идущего на 28-й позиции Брендана Шэнахена - 1354 очка.

Из россиян Малкин занимает второе место. Больше очков за карьеру набрал только Александр Овечкин из "Вашингтона" - 1623. Лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки - 2857 очков.