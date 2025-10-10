Губерниев о недопуске сборной России на ОИ: пошли пешком назло кондуктору

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду, заявив, что некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору, передает «Матч ТВ».

«НХЛ невозможно представить без россиян. Старт сезона за океаном подтвердил, что наша школа сильна. Жаль, что не увидим мастеров на Олимпиаде. Некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору», — сказал Губерниев.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года.

