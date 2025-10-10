Губерниев о недопуске сборной России на ОИ: пошли пешком назло кондуктору

Губерниев о недопуске российских хоккеистов на ОИ: пошли пешком назло кондуктору

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду, заявив, что некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору, передает «Матч ТВ».

© РИА Новости
«НХЛ невозможно представить без россиян. Старт сезона за океаном подтвердил, что наша школа сильна. Жаль, что не увидим мастеров на Олимпиаде. Некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору», — сказал Губерниев.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года.

