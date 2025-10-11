Форвард «Айлендерс» Друен дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в голову

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джонатан Друен дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в голову нападающему «Питтсбург Пингвинз» Коннору Дьюару во время игры 10 октября.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Инцидент произошел в конце третьего периода. В матче Друен получил 10-минутный и большой штраф.

Кроме того, в соответствии с условиями Коллективного соглашения и исходя из среднегодовой заработной платы игрока, Джонатан Друен будет оштрафован на $ 20 833. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

