В Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка

Игроки и тренеры любительских хоккейных клубов из Латвии Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку во время матча. Об этом сообщает Sport Baza.

Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что причиной драки стали слова тренера Ķekava Clappers Матисса Рибкинскиса в адрес его, и его партнеров по команде. Специалист выразил недовольство тем, что хоккеисты общались на русском языке.

«Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — заявил Бенке.

По итогу драки тренеры обеих команд, а также несколько хоккеистов были дисквалифицированы до конца сезона.

