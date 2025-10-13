Черкас предположил, кто заменит Ларионова в СКА

‎Бывший вратарь СКА Сергей Черкас в разговоре с корреспондентом «Спорт день за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможной замене Игоря Ларионова на Евгения Кетова на посту главного тренера питерской команды.

11 октября Кетов возглавил «СКА-ВМФ», выступающую в ВХЛ. До этого 39-летний специалист входил в тренерский штаб Ларионова.

‎— Из тренерского штаба СКА ушел один человек. Это потеря?

‎— Я думаю, что здесь нет никакой потери. Перевод Кетова в команду ВХЛ только даст возможность ему получить самостоятельную работу, а руководству вообще понять, способен ли этот недавно игравший молодой человек стать тренером. Это, мне кажется, пойдет самому Кетову на пользу. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, потому что у него абсолютно нет опыта работы. Сейчас этот опыт у него появится.

‎Плюс это логично, «СКА-ВМФ» находится на 30-м месте из 32 команд, чего никогда не было. Здесь у Кетова есть возможность себя проявить.

‎— Что вы думаете об этом решении? У команды все не очень хорошо, и назначается тренер без опыта.

‎— Дело в том, что его помощь в главной команде минимальная, а здесь у него будет возможность применить те знания, те навыки, которые получены с прошлым тренерским штабом и предыдущим.

‎— Видите ли вы в Кетове потенциал заменить Ларионова в основной команде в будущем?

‎— В одной из статей я прочитал, что у него хорошие отношения с руководством клуба. Может такая история возникнуть.

СКА потерпел пять поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ и с 13 очками занимает 9-е место в Западной конференции.