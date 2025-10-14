Хоккеист Карпухин назвал преимущества «Ак Барса»

«Ак Барс» сможет бороться за Кубок Гагарина за счет силы духа хоккеистов и их рабочей этики, заявил в интервью «Матч ТВ» защитник казанской команды Илья Карпухин.

«Ак Барс» набрал 17 очков в 14 матчах и идёт на пятом месте в Восточной конференции КХЛ.

— «Ак Барс» в очередной раз задекларировал цель — поход за Кубком Гагарина. На ваш взгляд, в чем изюминка этой команды, за счет чего у вас будет шанс бороться за трофей?

— Главное, что у нас духовитая команда. Это наша визитная карточка. Ребята очень много внимания уделяют спортивной этике, отношение к работе на высоком уровне. В раздевалке очень много неравнодушных, думаю, это и есть наши плюсы, время все покажет, — сказал Карпухин в интервью «Матч ТВ».

Защитник подписал контракт с «Ак Барсом» в конце августа, до этого он выступал за СКА.

