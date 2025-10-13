«Барыс» поместил нападающего в список отказов

Российский нападающий «Барыса» Иван Николишин помещен в список отказов, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© КХЛ

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить 29‑летнему игроку контракт.

Николишин также выступал за «Авангард», «Амур», «Куньлунь» и «Северсталь». Всего на его счету 336 матчей в КХЛ, в которых он набрал 133 (52+81) очка.

«Барыс» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

