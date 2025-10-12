«Торпедо» обыграло «Барыс» и прервало свою четырехматчевую серию поражений

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Победу в результативной игре одержали гости со счётом 5:3.

Голами в составе «Торпедо» отметились Максим Летунов, Сергей Гончарук, Александр Яремчук, Михаил Абрамов и Алексей Кручинин. За «Барыс» шайбы забросили Кирилл Панюков, Райли Уолш и Семён Симонов. После пяти пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, его место в воротах занял Андрей Шутов, не пропустивший ни одной шайбы.

«Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.