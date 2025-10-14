Игроки «Барыса» и «Сибири» подрались сразу после стартового вбрасывания

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Сибирью» начался с драки двух хоккеистов.

Нападающий казахстанцев Мэйсон Морелли и защитник новосибирцев Александр Лукин сразу же после стартового вбрасывания сбросили перчатки и устроили потасовку один на один. После обмена ударами Морелли повалил оппонента на лед.

Драка завершилась рукопожатием соперников, Морелли и Лукин обнялись. Каждый получил по 5 штрафных минут.

В эти минуты матч «Барыс» — «Сибирь» продолжается, счет не открыт — 0:0.

