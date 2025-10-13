Защитник «Ванкувера» оштрафован за удар Макдэвида клюшкой в пах

Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс оштрафован за удар нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в область паха, сообщает пресс‑служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

В воскресенье «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1. В третьем периоде Майерс, пытаясь остановить Макдэвида, намерено ударил форварда крюком клюшки в пах, за что получил двухминутный штраф.

Департамент безопасности рассмотрел инцидент и вынес Майерсу денежный штраф в размере 2 500 долларов.

«Ванкувер» в двух матчах нового сезона набрал 2 очка и занимает 7‑е место в турнирной таблице Западной конференции, «Эдмонтон» (3) расположился на пятой строчке на Западе.