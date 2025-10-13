КХЛ объявила лучших игроков недели

Пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги объявила лучших игроков прошедшей недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

Лучшим вратарем признан Владимир Галкин из екатеринбургского «Автомобилиста», одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,5. Он отразил 98,67% бросков. В матче с «Авангардом» (3:0) Галкин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником назван Егор Яковлев из магнитогорского «Металлурга», набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. В матче с «Торпедо» (4:1) Яковлев стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим выбран белорус Роман Горбунов из «Автомобилиста», он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в трех матчах недели.

Лучшим новичком стал защитник тольяттинской «Лады» Кирилл Жуков, сыгравший в двух матчах со средним игровым временем 17 минут и 49 секунд. На счету Жукова шесть силовых приемов, шесть блокированных бросков, два отбора шайбы.

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.